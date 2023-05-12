النزهة تطيح بمدير مصنع النهروان في شركة الصناعات الحربيَّة متلبساً بالجرم المشهود

2023/05/12 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بمدير مصنعٍ تابعٍ لإحدى شركات هيئة التصنيع الحربيّ، مُتلبّساً بجريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقّي مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير مصنع النهروان التابع لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة على طلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد العاملين في المصنع؛ لقاء إكمال براءة ذمَّته، مُشيرةً إلى أنَّ المُديريَّة بادرت إلى تأليف فريقٍ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق، بعد مباشرته عمليَّات التحرّي والتقصّي، والتأكُّد من صحَّة المعلومات، قام باستحصال قرارٍ من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بحق المشكو منه، وبعد نصب كمينٍ محكمٍ له، تمَّ الإيقاع بمدير مصنع النهروان – شركة الصناعات الحربيَّة العامَّة التابعة لهيئة التصنيع الحربي متلبّساً بتسلُّم مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقيٍّ؛ مقابل إكمال معاملة براءة ذمَّة أحد موظفي المصنع من المشروع المُكلَّف بادارته، وهو إنشاء مخازن لمصلحة شركة نفط الوسط.

ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، بغية عرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهم.

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