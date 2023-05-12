التجارة: وصول باخرة محملة بالرز لصالح السلة الغذائية

2023/05/12 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة اليوم الجمعة، عن وصول باخرة محملة ب (33000) طن من مادة الأرز لصالح السلة الغذائية.

وأكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمي هاشم الموسوي في بيان أن “الباخرة قد وصلت إلى منطقة الإدلاء في ميناء إم قصر وهي محملة بمادة الأرز المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية ومن منشأ أوروغواي وأرجنتيني زنة الكيس ((50)) كليو غراما”.

وأوضحت الموسوي أن ” فريقا من فأحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الأرز بغية القيام بفحصه فحصا أوليا ومن ثم إرسال النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء”.

وأشارت إلى أنه “بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها وإعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات”.

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