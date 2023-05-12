2023/05/12 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t8oXsmlYoOs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صواريخ ايران تقع تحت مطرقة الكونغرس الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صواريخ ايران تقع تحت مطرقة الكونغرس الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).