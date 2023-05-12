2023/05/12 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعقد اجتماعاً فنياً في سد الموصل المركز الخبري الوطني.

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