2023/05/12 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الجمعة ، من الإيقاع بمدير مصنعٍ تابعٍ لإحدى شركات هيئة التصنيع الحربيّ، مُتلبّساً بجريمة الرشوة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بمدير في شركة الصناعات الحربيَّة متلبساً بالجرم المشهود المركز الخبري الوطني.

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