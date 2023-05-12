2023/05/12 | 12:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تجربة رائدة على طريق الحكومة الالكترونية يدشنها العراق عبر الجواز...

ظهرت المقالة الجواز الإلكتروني..



تجرية رائدة في خدمة المواطن العراقي أولاً على المسلة.

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