2023/05/12 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F2tmIRgFGqM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور محافظة نينوى في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور محافظة نينوى في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).