الحشد يعتقل شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعية في كركوك

2023/05/12 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاميرات الحرارية التابعة الى اللواء 15 رصدت تحركاتهم والقت القبض عليهما وهما كل من ( م ، ع ، ح ) و ( ف ، ب ، ع )، حيث تم إخماد الحريق الذي وقع في منطقة السور التابعة لناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

واوضح البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهما وتسليهما الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل" .

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