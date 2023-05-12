العوادي يوجه بإعادة اعمار البنايات التابعة للوزارة بالإعتماد على الجهد الذاتي

2023/05/12 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي ،اليوم الجمعة، بإعادة اعمار البنايات التابعة للوزارة بالإعتماد على الجهد الذاتي.

وذكر المكتب الاعلامي للوكيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العوداي أوضح خلال أجتماعه مع مدراء مديريات (الشؤون المالية، البنى التحتية ،التدقيق المركزي، الصيانة الأولى والثانية)، انه بالامكان إعادة تأهيل المباني بطرق هندسية حديثة تليق بالوزارة وبالجهد الذاتي".

وأضاف البيان، أن الوكيل الاقدم أشار الى أن"الوزارة تمتلك كفاءات هندسية وفنية على مستوى عال"، لافتا الى انه "وبالإمكان الاستعانة بهذه الكفاءات لاعادة ترميم وتأهيل واعمار المباني الخاصة بالوزارة بإعتماد تصاميم حديثة تليق بها".

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