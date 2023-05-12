شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة الرئيس مسعود بارزاني في فعاليات اليوم الثاني من افتتاح صرح بارزاني الوطني

2023/05/12 | 12:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mlUCn_4eeT0

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