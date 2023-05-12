ميسي يوقع عقدا سريا مع ادارة باريس سان جيرمان

2023/05/12 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عقدا سريا مع إدارة ناديه الفرنسي، على هامش أزمته الأخيرة.وعوقب ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسبب سفره الأسبوع الماضي إلى السعودية دون إذن، قبل تقليص العقوبة إلى أسبوع واحد.وكشفت شبكة “RMC سبورت”، كواليس جديدة وراء العفو عن النجم الأرجنتيني، والسماح […]

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