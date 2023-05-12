اعتقال شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعية في كركوك

2023/05/12 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من اللواء 15 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد الشعبي ، الجمعة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعية في منطقة السور التابعة لناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان أن “ذلك جاء بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية من اللواء 15 بالحشد والإطاحة بهما و القبض عليهما وهما ( م ، ع ، ح ) و ( ف ، ب ، ع ) بعد أن تم إخماد الحريق في منطقة السور التابعة لناحية الرشاد بمحافظة كركوك وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا”.

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