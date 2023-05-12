مباراتان في دوري الكرة الممتاز اليوم

2023/05/12 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تختتم مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بإقامة مباراتين في بغداد وأربيل.

وفي المباراة الأولى، يواجه الطلبة فريق النفط على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة عصراً.

ويسعى الطلبة إلى العودة لطريق الانتصارات بعد التعثر لمباراتين والأمر ذاته ينطبق على النفط الجريح.

وفي المباراة الثانية، يلاقي أربيل فريق نفط الوسط عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويتطلع أربيل لانتصار ثالث على التوالي لتأكيد صحوته، فيما يسعى نفط الوسط إلى تحقيق الانتصار الغائب عن الفريق أخر جولتين.

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