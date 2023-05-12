جندي صباحا وميكانيكي مساء.. الأزمة الاقتصادية تضرب أفراد الجيش اللبناني

2023/05/12 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد راتب سامر، الجندي في الجيش اللبناني، يكفيه لتوفير احتياجات منزله الأساسية، فوجد الحلّ في العمل كميكانيكي إلى جانب خدمته العسكرية، علّه يؤمن معيشة أفضل لعائلته الصغيرة وسط انهيار اقتصادي ينهك البلاد.

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