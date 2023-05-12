2023/05/12 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه الأمين العام لمجلس الوزراء ، حميد الغزي ، اليوم الجمعة ، الشركة المنفذة لمشروع مدينة اور السياحية في محافظة ذي قار بأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الهندسية والفنية المتطورة بالإضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يوجه بالالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروع مدينة اور السياحية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوجه بالالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروع مدينة اور السياحية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوجه بالالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروع مدينة اور السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).