2023/05/12 | 13:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تواصل القوات الأمنية العراقية مطاردة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل...

ظهرت المقالة القاصرات في العراق ضحية الاستدراج للعمل بالنوادي الليلية والتهريب للخارج أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاصرات في العراق ضحية الاستدراج للعمل بالنوادي الليلية والتهريب للخارج) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاصرات في العراق ضحية الاستدراج للعمل بالنوادي الليلية والتهريب للخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).