أرنب أسود يثير الذعر في حي أمريكي.. شاهد ما يفعله عندما يواجه السكان

2023/05/12 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة غريبة صورتها كاميرا، يهدد أرنب أسود أحد أحياء مدينة بيري في ولاية أيوا الأمريكية، ويهاجم السكان، ويُظهر تقرير شرطة بيري أن الحيوان المشاكس قام بعض صبي يبلغ من العمر 13 عامًا ، اضطر بعدها إلى أخذ حقنة ضد داء الكلب، كما طارد الأرنب مقيمة أخرى من عند سيارتها وصولًا الى باب منزلها، المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN ، جين موس.

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