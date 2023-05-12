اعتقال شخصين بتهمة الاخلال بالحياء واهانة فئة من العراقيين في بغداد والبصرة

2023/05/12 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين بتهمة الاخلال بالحياء وإهانة فئة من العراقيين في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

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