في أول موسم له.. هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في إنكلترا

2023/05/12 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مهاجم مانشستر سيتي، النجم إرلينغ هالاند، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنكلترا اليوم الجمعة بعد أن سجل 51 هدفا في 47 مباراة.

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