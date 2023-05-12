2023/05/12 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فتح العراق ، اليوم الجمعة ، ممراً جويا للمرة الثانية مع السودان لتقديم المساعدات الطبية ونقل الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة من السودان الى العراق.

بيان لوزارة الدفاع تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ، أنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، ومتابعة مباشرة من قائد القوة الجوية، تم فجر يوم الجمعة ، فتح جسر جوي للمرة الثانية بين العراق والسودان ، لتقديم المساعدات الطبية ونقل الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة من السودان الى العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، "عن إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي ، بالتنسيق مع السلطات الإماراتيَّة فضلا عن القيام بعمليات اجلاء مواطنين عراقيين آخرين بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها السودان خاصة في العاصمة الخرطوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتح جسراً جويا إلى السودان لإرسال المساعدات وعودة العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفتح جسراً جويا إلى السودان لإرسال المساعدات وعودة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).