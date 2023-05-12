2023/05/12 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مقرب من رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الجمعة، عن طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من بارزاني تفاصيل عقود النفط المبرمة مع الاقليم، فيما اشار الى أن الاخير رفض الطلب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "السوداني طلب خلال زيارته الى أربيل الأمس وفي لقاء منفرد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تفاصيل دقيقة عن جميع عقود النفط الموقعة بين كردستان والدول الأخرى واهمها تركيا بصفته الشخص المسؤول- اي نيجيرفان- عن توقيع وإبرام جميع تلك العقود عندما كان رئيسا للحكومة في الإقليم".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اثناء اللقاء به"، مشيرا الى أن "الطلب بدا صعباً عليه".

وأكد المصدر أن "نيجيرفان رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود"، مبينا انه " لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور بارزاني".

وفي (ايار 2022) اصدرت شركة النفط الوطنية، بياناً حول العقود والاتفاقات الموقعة في إقليم كردستان.

وذكرت الشركة أن اختصاص الحكومة الاتحادية في إدارة الحقول الحالية لا ينفي عدم اختصاصها في إدارة الحقول التي ستكتشف مستقبلا، مبينة أن اقدام أي إقليم على ابرام عقود نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول لتصدير النفط والغاز المستخرج يخالف احكام الدستور، لكون اختصاص الحكومة الاتحادية هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ (بغداد اليوم): السوداني طالب بارزاني بتفاصيل عقود النفط والأخير رفض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ (بغداد اليوم): السوداني طالب بارزاني بتفاصيل عقود النفط والأخير رفض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).