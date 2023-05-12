القبض على متهمة لاخلالها بالحياء وأخر بتهمة إهانة فئة من المواطنين

2023/05/12 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمة لقيامها بفعل مخل بالحياء ، ومتهم اخر لقيامه بإهانه فئة من المواطنين في بغداد والبصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة أمنية اعتقلت المتهمة ( س.



س.



م) في العاصمة بغداد ، لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".

واضافت أنه "بناءً على أوامر قبض قضائية نمكنت قوة من القاء القبض على المتهم ( ح.



ا.



ه) في محافظة البصرة والمطلوب الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام ، لقيامه بإهانه فئة من المواطنين وفق احكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي".

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