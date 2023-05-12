بيان من الداخلية بشأن القبض على عنود الأسمر

2023/05/12 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بيانا يخص القبض على “العنود الأسمر”.

وذكر بيان للوزارة أن “الجهات المختصة في وزارة الداخلية تستمر بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة وكذلك الأشخاص الذين يسيؤن الى ابناء شعبنا العراقي الكريم، ووفق أوامر قضائية، تمكنت قوة من وزارة الداخلية من القاء القبض على المتهمة (س.



س.



م) في بغداد وذلك لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف أن “مفارز من وزارة الداخلية بناء على أوامر قبض قضائية تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح.



ا.



ه) في محافظة البصرة والمطلوب الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام وذلك لقيامه بإهانه فئة من سكان العراق وفق احكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي”.

‏ وتابع أن “وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل القضاء على الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد”.

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