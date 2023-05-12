ميسي يعود إلى سان جرمان مع اقتراب موعد الرحيل

2023/05/12 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو السبت ضمن منافسات المرحلة 35.غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في […]

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