2023/05/12 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تجلي 141 عراقيّا بينهم 15 سورياً وسودانياً من السودان المركز الخبري الوطني.

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