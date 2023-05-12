من هي ‘ليندا ياكرينو’ التي اختارها إيلون ماسك لقيادة تويتر؟

2023/05/12 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لشبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا. ولم يكشف ماسك عن اسم المرشحة لهذا […]

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