كربلاء:ورشة عمل حول المشاكل والمعوقات وتأثيرها على عمليات تسويق الحنطة

2023/05/12 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

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أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بالندوة

الإرشادية التي أقامتها دائرة الإرشاد

والتدريب الزراعي - المركز الإرشادي

التدريبي الزراعي

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