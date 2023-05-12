فيديو:نائب عن كربلاء يدعو لاجراء تعداد سكاني لمحافظات الوسط والجنوب واستثناء محافظات اقليم كردستان

2023/05/12 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة كربلاء المقدسة

فراس المسلماوي ان نواب كربلاء في مجلس

النواب قدموا طالبا لرئيس الوزراء

بخصوص اجراء تعداد سكاني لمحافظة

كربلاء المقدسة للوقوف على الاعداد

الحقيقية الساكنة فيها والتي

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