نائب المحافظ: قريبا سنكشف عن نتائج عمل جهات امنية في الحفاظ على قدسية المدينة(فيديو)

2023/05/12 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب محافظ كربلاء المقدسة علي

الميالي ان حكومة كربلاء المحلية

مستمرة بالمحافظة على قدسية المدينة

وتقاليدها الاصيلة، وان العمل جار على

غلق الكافيهات المخالفة ومنع التصرفات

التي لا تتماشى مع المجتمع

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