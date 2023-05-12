كأفضل لاعب.. هالاند يفوز بجائزة رابطة النقاد

2023/05/12 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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توّج النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب رابطة النقاد.

ونال هالاند الجائزة بعد المستوى اللافت الذي قدمه هذا الموسم مع مانشستر سيتي متصدر لائحة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحطم هالاند الكثير من الأرقام القياسية بعد تسجيله 35 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ أصبح اللافت الأكثر تسجيلاً خلال موسم واحد من المسابقة عبر التاريخ.

المصدر: وكالات

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