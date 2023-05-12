السوداني يوجه بإقالة آمر اللواء 56 وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه

2023/05/12 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإقالة آمر اللواء 56 المسؤول عن الدخول والخروج من المنطقة الخضراء.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن " السوداني وجه بإقالة آمر اللواء 56 المسؤول عن المنطقة الخضراء"، مبينا أنه "بعد تشكيل مجلس تحقيقي بحقه تبين استخدامه اوامر ليست ضمن صلاحيته".

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