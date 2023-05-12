2023/05/12 | 14:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vRFpFPZ94C4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يمدد عمله شهرا كاملا من اجل تمرير قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يمدد عمله شهرا كاملا من اجل تمرير قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).