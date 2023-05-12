السوداني: مطار الموصل الدولي لن يخدم نينوى فقط وإنما جميع محافظات العراق

2023/05/12 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن مشروع مطار الموصل الدولي، لن يخدم محافظة نينوى فقط إنما جميع محافظات العراق.

وذكر بيان مكتبه الإعلامي أن “السوداني تابع ميدانياً سير العمل في مشروع إعادة إعمار المطار الذي تعرّض للتخريب على أيدي عصابات داعش الإرهابية، والوقوف على أهمّ العقبات والمشكلات التي تعترض العاملين، والجهات القائمة على المشروع”.

وقال السوداني، إن “هذا المشروع الخدمي الستراتيجي له أهمية عالية، ليس لمحافظة نينوى فحسب، وإنما لكلّ محافظات العراق، فضلاً عن أهميته في تنشيط حركة النقل والتجارة والاستثمار وارتباطه بمشاريع أخرى تخطط لها الحكومة في المحافظة”.

وشدّد على “ضرورة أن تبذل الجهات المعنية كلّ جهودها لتسهيل إنجاز مراحل التأهيل، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الموضوعة سلفاً لإتمام مراحله، من أجل التسريع في تشغيل المطار، ووضعه في خدمة باقي نشاطات إعمار البنى التحتية الأخرى ومواطني المحافظة والمسافرين، سواء كانوا من داخل العراق أو من خارجه”.

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