2023/05/12 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اعتقال شخصين أقدما على حرق...

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يعتقل شخصين أقدما على حرق محاصيل زراعية في كركوك أولاً على المسلة.

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