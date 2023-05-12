صفارات الإنذار تدوي في القدس.. وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار

2023/05/12 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن محادثات وقف إطلاق النار الجارية حاليًا بوساطة مصرية ليست مطروحة، بعد القصف الجديد من قطاع غزة ضد الأراضي الإسرائيلية.

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