2023/05/12 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحلم بتناول وجبة من مستوى نجمة ميشلان على "حافة الفضاء"؟ قد يتحول هذا الحلم إلى حقيقة في العام المقبل، مع الشركة الفرنسية "زيفالتو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابل 130 ألف دولار.. يمكنك تناول وجبة فاخرة على حافة الفضاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابل 130 ألف دولار.. يمكنك تناول وجبة فاخرة على حافة الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).