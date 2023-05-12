دون أيّ تلكؤ.. السوداني يوجّه بمواصلة أعمال تحشية جسد سد الموصل

2023/05/12 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، زيارة ميدانية إلى سدّ

الموصل، وذلك في مستهلّ زيارته إلى

محافظة نينوى، التي وصلها قبل ظهر اليوم

الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتبه وورد لوكالة

نون الخبرية، أن ا

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