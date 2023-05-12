البنك المركزي ينظم ورشة عمل لتفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن طريق القطاع المصرفي

2023/05/12 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورشة عمل بعنوان "ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم 1 لسنة 2022".

وذكر بيان للبنك المركزي، أن الورشة تهدف إلى "تفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن طريق القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي العراقي، حيث شارك فيها ممثلو دوائر البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و حضور رسمي للمصارف الحكومية والمسؤولين في دائرة التسجيل العقاري والمدراء المفوضين للمصارف الأهلية و مسؤولي أقسام الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسام الامتثال في المصارف الأهلية".

وأضاف البيان، "سعت الورشة إلى خلق التعاون بين دوائر التسجيل العقاري والمصارف المجازة كافة لغرض الحد من مخاطر هذا القطاع والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الضوابط وتسهيل إجراءات تنفيذها، وكذلك آلية بيع وشراء العقارات التي سيتم اعتمادها من قبل المصارف وبإشراف البنك المركزي العراقي، والتأكيد على أهمية دور جميع الجهات في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتابع البيان، أن "الورشة بيّنت أهمية تنفيذ خطة العمل الواردة ضمن تقرير التقييم الوطني للمخاطر كلاً حسب اختصاصه، وأهميتها في عكس جهود جمهورية العراق أثناء عملية التقييم المتبادل".

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