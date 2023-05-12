لماذا غاب الصدر عن افتتاح متحف ملا بارزاني؟.. (بغداد اليوم) تكشف السبب

2023/05/12 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف قيادي في حزب مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، سبب غياب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن حفل افتتاح متحف ملا مصطفى بارزاني في اقليم كردستان.

وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بعث دعوة خاصة الى زعيم التيار الصدري من خلال وزير عراقي سابق عن حزب بارزاني في الحكومة الاتحادية للمشاركة مع قادة وزعماء الأحزاب الأخرى في فعالية افتتاح متحف بارزاني".

واستدرك القول: "لكن الصدر رفض الدعوة بشدة ولذلك لم يحضر الفعالية رغم أن البارزاني شدد على ضرورة حضوره ومشاركته".

وأوضح أن "الصدر اخبر الوزير المبعوث انتقاده لبارزاني بسبب تركه في منتصف الطريق اثناء محاولته تشكيل الحكومة وادار ظهره للصدر وتحالف مع الإطار التنسيقي وشارك في تشكيل الحكومة".

وافتتح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس الماضي، متحف الملا مصطفى البارزاني في ناحية بارزان شمال مدينة أربيل مركز إقليم كردستان، والذي ضم مقتنيات الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني، فضلا عن بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الأنفال ومقتنيات البيشمركة القدماء.

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