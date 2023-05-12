روسيا تنفي

2023/05/12 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى الكرملين، اليوم الجمعة، اتهام منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات، لموسكو بـ"التدخل" في الانتخابات التركية، إذ زعم أن روسيا تقف خلف مشاهد تم التلاعب بها وأثرت سلباً في الحملة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرفض هذه الاتهامات بشدة"، مضيفاً: "نعلن الأمر رسمياً..



ليس هناك أي تدخل" روسي في تركيا، مشدداً على أن موسكو "تقدر إلى حد بعيد" علاقاتها مع أنقرة، البلد "الشريك".

وتشهد تركيا الأحد انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة، كما يخوض الانتخابات الرئاسية سنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

المصدر: تلفزيون الشرق

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