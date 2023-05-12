2023/05/12 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC،اليوم الجمعة، وجود خلل في منصة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وذكر المكتب الاعلامي للمنصة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " هناك خلل في منصة فيسبوك يتسبب بإرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي عند الضغط على أي حساب أو مشاهدة الملف الشخصي ".

ويعتبر موقع الفيس بوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية كبيرة، وتديره شركة «ميتا» شركة مساهمة، فالمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم.



كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم".

وتعرض موقع فيسبوك للكثير من الانتقادات على مدار السنوات القليلة الماضية منها ما يتعلق باسباب سياسية وامنية ومنها ما يتعلق بانتهاك سياسة الخصوصية للافراد .

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