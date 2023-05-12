قتلى وجرحى في اشتباكات ليبية مسلحة

2023/05/12 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري في ليبيا أسامة علي، مقتل شخصين، وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة ضي الهلال في مدينة الزاوية، ليلة البارحة، بين مجموعتبن مسلحتين.وأكد مركز طب الطوارئ فرع المنطقة الغربية، مقتل شخص واحد على أقل تقدير، وإصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة، جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية، […]

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