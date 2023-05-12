2023/05/12 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح الزبيدي مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات عادت من جديد الى المشهد العراقي التجمعات العشائرية التي يقيمها شيوخ عشائر تربطهم علاقات تخادمية مع كتل سياسية عن طريق وعود يقطعها المرشح او الكتلة الداعمة إلى شيخ العشيرة بعد فوزه بالانتخابات مقابل دعم العشيرة لهذا المرشح.ولعل اهم الغنائم التي يتحصل عليها بعض شيوخ العشائر بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسي وشيخ العشيرة – محمد صلاح الزبيدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسي وشيخ العشيرة – محمد صلاح الزبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).