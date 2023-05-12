منافس أردوغان يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية

2023/05/12 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة، الأحد، مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في مسار التصويت، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كمال كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية الرئيسي: “الأصدقاء الروس، إنكم وراء المؤامرات، والمحتوى الذي تم استخدام تقنية التزييف العميق فيه والشرائط التي تم الكشف عنها أمس في هذه البلاد”.

وغرد كليتشدار أوغلو في رسالة بالروسية والتركية عبر موقع تويتر، أمس الخميس: “إذا أردتم أن تستمر صداقتنا إلى ما بعد 15 مايو (آيار)، فكفوا أيديكم”.

وأطلق كليتشدار أوغلو الاتهام بعد ساعات من انسحاب المرشح الرئاسي محرم إنجه من الانتخابات، بعدما نفى صحة شريط جنسي ومزاعم بأنه تلقى رشاوي من أجل تفتيت أصوات المعارضة.

وفي ظل حكم الرئيس أردوغان، أقامت تركيا علاقات وثيقة مع الكرملين.



وتقيم روسيا أول محطة طاقة نووية في تركيا، كما زودت الجيش التركي بمنظومة الدفاع الصاروخي إس- 400، وهي خطوة عارضتها بقوة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) .

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