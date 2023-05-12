عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة آسيا لرفع الأثقال

2023/05/12 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح الرباع العراقي علي عمار يسر، في خطف الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد أثينا.

رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل في بيان إن “الرباع علي عمار يسر وزن 109 كغم حصد ذهبية آسيا بفعالية الخطف بعد أن رفع 178 كغم بالإضافة إلى إحراز المركز الرابع بالمجموع بعد أن جمع 389 كغم في بطولة اسيا المؤهلة لاولمبياد باريس متفوقا بذلك على بطل العالم الأوزبكي رسلان نورودينوف والذي تربع على البطولة لاكثر من عشر سنوات”.

وأشار إلى إن “البطولة كانت قوية جداً لاسيما في وزن 109 كغم والذي استطاع رباعنا علي عمار يسر من خطف الوسام الذهبي من بين خمسة من ابطال العالم بالرغم من انه اصغر لاعب في مجموعته”، مثمنا جهود “اللجنة الاولمبية الداعمة لرياضة رفع الاثقال بعد ان وفرت جميع مستلزمات النجاح”.

من جانبه قال الرباع علي عمار يسر: “بالرغم من قوة المنافسة استطعت أن أرفع علم بلادي عاليا في هذا المحفل الكبير ولا أنسى الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العراقي لرفع الاثقال واللجنة الاولمبية العراقية بتوفير المعسكرات التدريبية بالاضافة الى تقديم كل الدعم من اجل تسهيل مهمتنا الوطنية”.

وتابع “كما اشكر المدربين الذي اشرفوا على تدريبي المدرب عبدالكريم كاظم والمدرب عمار يسر وان شاء الله سيكون المقبل افضل بجهود القائمين على الرياضة للعراقية”.

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