2023/05/12 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، العثور على ٣٠٧ قذائف مختلفة العيار والنوعية خلف مخازن العتاد بصحراء النجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز معالجة القنابل الغير منفلقة التابع لمديرية الدفاع المدني العراقي في النجف الاشرف عثرت على ٣٠٧ قذيفة مختلفة العيار والنوعية بصحراء النجف خلف مخازن العتاد".

وأضافت انه "تم تأمينها ورفعها وإيداعها بالمكان المخصص لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على قذائف مختلفة النوعية في صحراء النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على قذائف مختلفة النوعية في صحراء النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).