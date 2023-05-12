فلاحو كربلاء يشكون عقبات تسويق الحنطة وشحة المياه والزراعة ترد

2023/05/12 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمالية وصول كميات الحنطة المسوقة إلى فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب.

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