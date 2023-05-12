2023/05/12 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، مشروع مطار الموصل الدولي، للاطلاع على أعمال التأهيل والإعمار الجارية فيه، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الموضوعة لاتمام المطار.وذكر بيان للمكتب الاعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل زيارة السوداني إلى مشروع مطار الموصل الدولي المركز الخبري الوطني.

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