2023/05/12 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجّه القادة الأمنيين بالتواجد الميداني بمناطق العمليات في ينيوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجّه القادة الأمنيين بالتواجد الميداني بمناطق العمليات في ينيوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجّه القادة الأمنيين بالتواجد الميداني بمناطق العمليات في ينيوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).