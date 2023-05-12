2023/05/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن مضمون تقرير موسع حول تزوير العملات في محافظة ديالى، مشيرا الى تقليل تسويق العملات المزورة بنسبة 75%.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فريقا مشتركا شُكل بداية 2023 من اجل اعداد تقرير موسع عن ملف تزوير العملات المزورة في ديالى لمعرفة الجهات التي تقوم بها واليات التسويق وجمع اعترافات من جرى اعتقالهم من قبل لانها تتضمن كنزا من المعلومات".

واضاف، ان "تسويق العملات المزورة في الثلث الاول من 2023 هو الاقل منذ سنوات قياسا بالفترة ذاتها وبنسبة تصل الى 75% وهي مرتفعة جدا خاصة وان 4 من مروجي العملات تم الاطاحة بهم في الاشهر الماضية هم الاهم في خارطة هذا البعد الاجرامي".

واشار الى ان "3 جهات تتدفق منها العملات المزورة احداها داخلية والاخرى خارجية"، لافتا الى ان "شبكات دولية متورطة بالملف والامر يتضمن الكثير من الاسرار التي تتطلب المزيد من التحقيقات بسبب تعقيدات تلك الشبكات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف "كنز" من المعلومات عن تزوير العملات بعد الاطاحة بشبكة في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف "كنز" من المعلومات عن تزوير العملات بعد الاطاحة بشبكة في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).